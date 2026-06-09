Эксперт прокомментировал данные о расширении ядерного арсенала Франции

Франция продвигает политику расширенного ядерного сдерживания. Власти страны намерены укрепить потенциал или хотя бы создать видимость этого. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.

По мнению специалиста, увеличение ядерного арсенала Франции, отмеченное аналитиками SIPRI, скорее всего является издержкой подсчета. Он подчеркнул, что в прошлогоднем докладе исследовали отнесли 80 зарядов к разобранным, готовящимся к переоборудованию, а в нынешнем докладе — к активным.

Ермаков считает, что это было сделано ради того, чтобы акцентировать внимание на усилиях Эммануэля Макрона, ранее анонсировавшего расширение ядерного арсенала Франции. При этом эксперт не исключает, что Париж действительно мог увеличить количество боеголовок, однако вряд ли на упомянутые 80. На самом деле речь может идти о паре десятков.

«У французов четыре подводные лодки с баллистическими ракетами: три из них в строю, четвертая — на ремонте. Боекомплект есть только для трех лодок. Значительное количество дополнительных зарядов фактически некуда «прикручивать». Возможно, немного увеличить наряд сил и получится – вероятно, субмарины загружены не по максимуму: на части ракет один блок, на других — два-три», — сказал аналитик.

По его словам, Франция использует свое ядерное оружие с целью укрепления европейского лидерства. Власти страны продвигают политику расширенного сдерживания, на фоне чего им необходимо укрепить свой ядерный потенциал или хотя бы заявить о предпринимаемых мерах.

При этом для России принципиально важны не количественные данные, а политические и географические аспекты, добавил Ермаков.

Напомним, в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) говорится, что ядерный арсенал Пятой республики вырос с 290 боеголовок в 2025-м до 370 в 2026 году. В институте подчеркнули, что из общего мирового запаса, составлявшего 2 187 боеголовок в январе этого года, примерно 9745 находились на военных складах для потенциального использования. Около 4012 из этих боеголовок были развернуты на ракетах и ​​самолетах, а остальные хранились на централизованных складах.

Ранее в Швеции заявили о расширении мировых ядерных арсеналов.