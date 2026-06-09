Польский министр прокомментировал сообщения об отправке оружия Украине

В Польше заявили, что не отправят Украине оружие, закупленное по программе ЕС

Польша не планирует отправлять Украину вооружение, которое было закуплено по кредитной программе Европейского союза Security Action for Europe (SAFE). Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш во время выступления в сейме, передает РИА Новости.

«Сейчас появился фейк, что это все пойдет на Украину. Никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадет на Украину», — сказал он.

Фонд поддержки вооруженных сил республики, который финансируется из программы SAFE, направляет средства только на закупки для польской армии, подчеркнул министр.

В начале мая Польша стала первой из 19 стран-участниц, подписавшей соглашение о финансировании по новой оборонной программе Евросоюза SAFE. Таким образом Варшава привлекла льготный кредит на сумму около €43,7 млрд, став крупнейшим бенефициаром этой программы. Общий фонд SAFE составляет €150 млрд.

При этом против этого договора ранее выступил президент страны Кароль Навроцкий.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия увеличит штат в гендиректорате по оборонной промышленности.