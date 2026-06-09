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Политика

Венгерские депутаты урезали себе зарплаты и льготы

Telex: парламентарии Венгрии урезали свои зарплаты на 40%
Shutterstock

Депутаты парламента Венгрии сократили свои зарплаты на 40% и отказались от некоторых финансовых льгот. Об этом сообщило венгерское издание Telex.

Кроме того, парламентарии уменьшили источники дополнительных доходов депутатов. Они отменили себе компенсацию расходов на мобильную связь и бензин. Траты на гостиницы во время командировок сократили на 31%, на аренду офисов — на 52%, на зарплаты помощников — на 30%.

Соответствующий законопроект подготовила правящая партия «Тиса». Его приняли единогласно.

До этого сообщалось, что власти Венгрии планируют ограничить срок полномочий премьер-министра двумя сроками по четыре года. Поправку в конституцию продвигает партия «Тиса» нового премьер-министр Петера Мадьяра. Если проект распространят на уже прошедшие сроки, то бывший премьер Виктор Орбан не сможет вернуться на должность, которую он занимал с 2010 по 2026 год.

Ранее премьер Венгрии выступил против отмены права вето внутри Евросоюза.

 
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