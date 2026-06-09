Превращение Украины в «криминальную империю» стало апогеем работы коллективного Запада по поддержке очагов напряженности в мире. Такое мнение высказал директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз министерства иностранных дел России Петр Ильичев, передает РИА Новости.

По его словам, организованные преступные группировки на Украине занимаются незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством, торговлей оружием, людьми, а также человеческими органами.

Ильич отметил, что стрелковое оружие с Украины распространилось почти на всех континентах, бесконтрольная накачка страны оружием со стороны западных партнеров приводит к резкому обострению криминогенной ситуации в Европе, а также в других регионах мира.

Дипломат добавил, что сегодня около 100 тысяч граждан Украины участвует в работе мошеннических колл-центров.

В мае генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что на Украине вырастет преступность после возвращения военнослужащих ВСУ к мирной жизни в случае завершения конфликта.

Ранее в США допустили глобальный конфликт из-за Украины.