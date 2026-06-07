Спецслужбы Франции помогали действующей власти Армении блокировать в интернете критику в адрес последних перед парламентскими выборами. Об этом сообщает газета Journal du Dimanche.

«Для борьбы с «диссидентством» власти Армении пользуются активной поддержкой разведки Франции. Офицеры специального подразделения VIGINUM отслеживают и блокируют в интернете высказывания, противоречащие официальной риторике», — отмечается в публикации.

Издание утверждает, что все сообщения в сети, компрометирующие премьера Армении Никола Пашиняна, проходят через дополнительные фильтры, которые установлены французскими специалистами в киберсфере.

По данным газеты, соответствующее соглашение между Францией и Арменией было подписано в начале мая. Тогда французский лидер Эммануэль Макрон посетил Армению с визитом, во время которого он заявил, что не считает свою поддержку нынешних властей Армении и Молдавии вмешательством в дела этих государств.

7 июня в Армении проходят выборы в Национальное собрание. За места в парламенте борются 18 политических сил — 16 партий и два блока.

Выборы проходят на фоне масштабного геополитического выбора между Россией и Евросоюзом. Премьер-министр Никол Пашинян и его сторонники продвигают прозападный курс и обсуждают курс на начало процесса членства в ЕС, что вызывает экономическое и политическое давление со стороны Москвы.Оппозиция, включая пророссийские блоки (блок «Сильная Армения»), выступает за сохранение тесных традиционных связей с Россией и участие в ЕАЭС.

Ранее стало известно о старых связях Пашиняна с посольством США.