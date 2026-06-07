Политический оппонент Пашиняна призвал граждан Армении проголосовать на выборах

Переведенный под домашний арест политический противник премьера Армении Никола Пашиняна архиепископ Баграт Галстанян призвал армян проголосовать на парламентских выборах. Его слова приводит Sputnik Армения.

«Мы оказались перед водоразделом. Я призываю всех пойти на голосование и взять на себя ответственность», — сказал он.

Архиепископа арестовали в Ереване в июне прошлого года. Недавно он был переведен под домашний арест.

7 июня в Армении проходят выборы в Национальное собрание. За места в парламенте борются 18 политических сил — 16 партий и два блока.

Выборы проходят на фоне масштабного геополитического выбора между Россией и Евросоюзом. Премьер-министр Никол Пашинян и его сторонники продвигают прозападный курс и обсуждают курс на начало процесса членства в ЕС, что вызывает экономическое и политическое давление со стороны Москвы.Оппозиция, включая пророссийские блоки (блок «Сильная Армения»), выступает за сохранение тесных традиционных связей с Россией и участие в ЕАЭС.

Ранее стало известно о старых связях Пашиняна с посольством США.