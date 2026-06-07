Пашинян напомнил об одном праве Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что его страна — это полноправный член Евразийского экономического союза (ЕАЭС), все решения в организации принимаются консенсусом, у Армении есть право вето. Его слова приводит РИА Новости.

После голосования на парламентских выборах премьера спросили, могут ли Ереван лишить статуса страны-члена ЕАЭС.

«Армению не могут лишить статуса члена ЕАЭС. Все решения в ЕАЭС принимаются консенсусом, и Армения обладает также правом вето, как и все страны-члены», — ответил он.

В Армении 7 июня проходят выборы в Национальное собрание. Голосование началось в 8:00 по местному времени, к работе приступили 2005 избирательных участков по всей стране.

За места в парламенте борются 18 политических сил — 16 партий и два блока. Проходной барьер для партий составляет 4%. Для блоков, которые объединяют до трех партий, он установлен на уровне 8%, а для объединений из четырех и более партий — 10%. Порога явки на выборах нет. По итогам голосования планируется избрать не менее 101 депутата Национального собрания.

Ранее стало известно о старых связях Пашиняна с посольством США.