Экс-председатель правительства Российской Федерации Сергей Степашин высказал свои соображения о том, кто мог бы взять на себя роль посредника в диалоге между Москвой и западными странами. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, эффективным посредником способен стать только политик, пользующийся непререкаемым авторитетом у всех сторон конфликта.

Комментируя возможность участия в этом процессе действующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, кандидатуру которого Степашин рассматривал ранее, бывший премьер-министр выразил серьезные сомнения. Он напомнил, что именно Штайнмайер в феврале 2014 года выступал одним из гарантов соглашения между украинской властью и оппозицией, условия которого в итоге были нарушены.

Степашин подчеркнул, что для начала германскому лидеру следовало бы принести извинения за те невыполненные обязательства. При этом он выразил уверенность, что Штайнмайер на такой шаг не пойдет и от роли посредника откажется.

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