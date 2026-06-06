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Политика

Матвиенко заявила, что Россия навсегда останется частью Европы

Матвиенко: Россия была и останется частью Европы, ее не стереть с карты
Совет Федерации РФ/РИА Новости

Россию невозможно исключить из европейского пространства. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

«Россия была, есть и останется частью Европы. Невозможно «закрыть» Россию, невозможно стереть ее с карты. Мы соседи, и мы должны вернуться к нормальности, мы должны вернуться к нормальным добрососедским отношениям», — заявила Матвиенко, комментируя будущее взаимодействия с европейскими государствами.

Она отметила, что диапазон перспективных направлений для сотрудничества крайне широк.

Спикер Совфеда напомнила, что прежде на российском рынке успешно работало множество немецких предприятий, однако они были вынуждены свернуть деятельность, подчинившись политическому решению.

По словам Матвиенко, до периода обострения антироссийских настроений Москва и Берлин поддерживали продуктивное партнерство. Это сотрудничество охватывало не только энергетический сектор, но и глубокую кооперацию в области инновационных технологий, а также интенсивные культурные и гуманитарные обмены.

Ранее евродепутат признал, что Европа страдает от санкций больше, чем Россия.

 
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