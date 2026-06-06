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Политика

Хегсет пропустил памятную церемонию, посвященную высадке в Нормандии

Хегсет не прибыл на памятную церемонию в Нормандии с участием премьера Франции
Jonathan Ernst/Reuters

Министр войны США Пит Хегсет отсутствовал на памятном мероприятии, приуроченном к годовщине высадки союзнических сил в Нормандии в годы Второй мировой. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Церемония проходила в населенном пункте Лангрюн-сюр-Мер, расположенном в нормандском департаменте Кальвадос на севере Франции. В ней принял участие премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

До этого Хегсет вместе с главой оборонного ведомства Франции Катрин Вотрен и послом Соединенных Штатов во Франции Чарльзом Кушнером возложил венки на Американском военном кладбище, находящемся в коммуне Кольвиль-сюр-Мер.

«Ожидалось, что в этой церемонии государственного значения примет участие, в частности, министр войны США Пит Хегсет, однако он в конечном счете не приехал», — отмечается в репортаже.

Кроме того, BFMTV продемонстрировал видео с мероприятия, запечатлевшее Лекорню, Вотрен, а также министра обороны Великобритании Джона Хили. Хегсета среди них не было. В мероприятии задействованы военнослужащие одиннадцати стран: Франции, Британии, США, Канады, Австралии, Нидерландов, Бельгии, Дании, Норвегии, Германии и Польши.

Высадка союзников в Нормандии, получившая название «День Д», состоялась 6 июня 1944 года и ознаменовала старт освобождения Западной Европы от нацистского режима. В операции участвовали 156 тысяч солдат союзных войск, общие потери достигли примерно 10 тысяч человек, из которых 2,5 тысячи — американские военные.

Ранее Хегсет обвинил Европу в попустительстве мигрантам.

 
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