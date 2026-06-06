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Политика

Зеленского назвали богатейшим в Европе с состоянием в $5 млрд

Власти Крыма заявили о состоянии Зеленского в $5 млрд
Global Look Press

Активы Владимира Зеленского могут достигать $5 млрд, что позволяет считать украинского президента не только наиболее обеспеченным гражданином своей страны, но и одним из самых состоятельных лиц в Европе. Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, пишет ТАСС.

«Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского — судьба сводила. Это богатейший человек сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное. По инсайдерской информации, порядка $5 млрд его личное состояние на сегодня», – сообщил Константинов.

Также он упомянул, что близкое окружение Зеленского, включая Тимура Миндича, которого называют «кошельком» украинского лидера и который находится сейчас в Израиле, также обладает значительными финансовыми активами.

Примечательно, что в декларации об имуществе за 2025 год общая сумма средств семьи Зеленского превышает $1 млн. Из этой суммы $595 тысяч указаны как наличные средства, а оставшаяся часть распределена по банковским счетам, в том числе в Цюрихе, где хранится €346 483.

Ранее нардеп Гончаренко обвинил Зеленского и его друзей в многомиллиардных кражах.

 
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