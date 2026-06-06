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Политика

В России обвинили Запад в намерении продолжить войну

Кобяков: Россия предлагает прагматичное партнерство, Запад выбирает войну
РИА Новости

Российская Федерация последовательно предлагает разным странам прагматичное партнерство и сотрудничество, Запад же выбирает войну, в том числе из-за глобальных долгов. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, передает РИА Новости.

По его словам, большинство стран Африки, Южной Америки, Азии видят и четко фиксируют все происходящее вокруг РФ и США, особенно внимательно это делает Китай.

Официальные представители Минобороны КНР открыто заявляют, что Соединенные Штаты помешаны на войне, отметил Кобяков. По словам чиновника, в Китае считают США основной причиной международного беспорядка, глобальной турбулентности и конфликтов.

Также Кобяков заявил, что утверждения государственного секретаря США Марко Рубио об ужесточении санкций против России связано с пониманием исхода СВО в пользу Москвы.

Ранее в Кремле назвали «тупиковым путем» отсутствие диалога между Россией и Европой.

 
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