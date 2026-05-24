Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Скончался известный государственный деятель Дагестана Хизри Шихсаидов

Умер бывший председатель парламента Дагестана Хизри Шихсаидов
Евгений Костин/РИА Новости

В Дагестане в возрасте 78 лет ушел из жизни бывший председатель народного собрания (республиканского парламента) Хизри Шихсаидов. Об этом РИА Новости сообщила советница действующего главы парламента Эльмира Шейхова.

«Да, подтверждаем информацию, что Хизри Шихсаидов скончался», — сказала собеседница агентства.

В окружении политика сообщили РИА Новости, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Общественный деятель Шамиль Хадулаев уточнил в Telegram-канале, что Шихсаидова похоронят 24 мая в селе Буглен Буйнакского района республики.

Хизри Шихсаидов родился 1 августа 1947 года. Он стал председателем парламента Дагестана в феврале 2013 года и занимал этот пост на протяжении восьми лет — до сентября 2021 года. Также Шихсаидов возглавлял региональное отделение партии «Единая Россия» с 2013 по 2026 год. В разные годы Шихсаидов был первым зампредседателя государственного совета Дагестана, председателем счетной палаты республики и депутатом Госдумы двух созывов.

Ранее умер мэр Нальчика Таймураз Ахохов.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!