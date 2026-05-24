Скончался известный государственный деятель Дагестана Хизри Шихсаидов

В Дагестане в возрасте 78 лет ушел из жизни бывший председатель народного собрания (республиканского парламента) Хизри Шихсаидов. Об этом РИА Новости сообщила советница действующего главы парламента Эльмира Шейхова.

«Да, подтверждаем информацию, что Хизри Шихсаидов скончался», — сказала собеседница агентства.

В окружении политика сообщили РИА Новости, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Общественный деятель Шамиль Хадулаев уточнил в Telegram-канале, что Шихсаидова похоронят 24 мая в селе Буглен Буйнакского района республики.

Хизри Шихсаидов родился 1 августа 1947 года. Он стал председателем парламента Дагестана в феврале 2013 года и занимал этот пост на протяжении восьми лет — до сентября 2021 года. Также Шихсаидов возглавлял региональное отделение партии «Единая Россия» с 2013 по 2026 год. В разные годы Шихсаидов был первым зампредседателя государственного совета Дагестана, председателем счетной палаты республики и депутатом Госдумы двух созывов.

