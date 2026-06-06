Восстановление прав русскоязычных людей на Украине является необходимым условием для урегулирования конфликта, Москва намерена добиться полного восстановления прав тех, против кого Киев развязал террор. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по случаю Дня русского языка, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава МИД подчеркнул, что решение языкового вопроса входит в число необходимых условий для завершения конфликта на Украине.

«Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима», — заявил Лавров.

До этого Сергей Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в 2014 году высказывался в поддержку права жителей восточных регионов республики говорить по-русски. По словам министра, тогда Зеленский, который еще был бизнесменом и комиком, а не политиком, говорил о «братских» узах Украины и России, однако позднее изменил тон и риторику.

Ранее Россия обратилась к ОБСЕ из-за преступлений Украины против русскоязычных детей.