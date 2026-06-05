Мирзиёев заявил о глубокой мировой перестройке

Мир переживает глубокую перестройку, создается новая архитектура глобальной экономики. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Уважаемые участники форума, сегодня именно здесь, на берегах Невы, помня о прошлом, мы обсуждаем вопросы будущего и новой архитектуры глобальной экономики... Это новая архитектура глобальной экономики. Мы все видим, ощущаем и чувствуем. Мир переживает глубокую перестройку», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что Узбекистан и Центральная Азия становятся центром экономического роста. Мирзиёев рассказал, что в этих регионах сходятся транспортные, технологические и демографические контуры будущего, здесь формируется перекресток основных коммуникаций между Севером и Югом, Западом и Востоком.

Накануне в Константиновском дворце под Петербургом прошла встреча лидеров РФ и Узбекистана. В последний раз лидеры двух стран виделись менее недели назад, во время визита Путина в Казахстан. Там он принял участие в саммите Евразийского экономического союза.

Ранее Новак назвал основные драйверы роста российской экономики.