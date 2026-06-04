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Политика

Трампа предупредили о скачке цен на нефть в июне

Politico: нефтяники предупредили Трампа о скачке цен на топливо в июне
Kylie Cooper/Reuters

Представители нефтяной отрасли США предупредили администрацию президента Дональда Трампа о возможном росте цен на нефть в ближайшие недели на фоне сокращения запасов «черного золота». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, опасения нефтяников вызваны их оценками, согласно которым мировой рынок все сильнее зависит от запасов нефти и нефтепродуктов в хранилищах на фоне прекращения поставок с Ближнего Востока.

Руководитель одной из нефтяных компаний сказал газете, что запасы уже находятся на «опасно низком уровне».

«Мы высказали опасения по поводу того, что нам грозит в середине — конце июня, на самом высоком правительственном уровне. Надеюсь, они уделяют внимание хранилищам. Мы приближаемся к низшей точке», — сказал он.

Издание отмечает, что скачок цен на нефть может произойти уже в этом месяце. В то же время представитель Белого дома отверг эти оценки, заявив, что данные источников Politico не соответствуют действительности.

В конце мая Международное энергетическое агентство (МЭА), Международный валютный банк (МВФ), Всемирный банк и Всемирная торговая организация (ВТО) выпустили совместное заявление, в котором предупредили, что миру может грозить топливный кризис из-за конфликта США, Израиля и Ирана.

По их оценке, мировые запасы нефти уменьшаются «рекордными темпами» после падения поставок через Ормузский пролив на фоне ближневосточного конфликта. Если движение судов не восстановится, дальнейшее истощение запасов накануне пика летнего спроса создаст растущие риски для топливной безопасности, ситуации на рынках и мировой экономики, говорится в заявлении.

Ранее в ОПЕК оценили вероятность наступления пика спроса на нефть в ближайшее время.

 
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