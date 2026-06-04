Путин назвал главное для России отличие Шредера от европейских политиков

Президент РФ Владимир Путин назвал экс-канцлера Германии оптимальным кандидатом на роль переговорщика по урегулированию украинского конфликта от ЕС не из-за дружеских отношений с ним, а из-за наличия у него собственной позиции. Об этом российский лидер заявил на встрече с главами международных информагентств на полях ПМЭФ, следует из трансляции мероприятия в VK.

«Началась такая бурная дискуссия — нет, Шредер друг Путина, поэтому он не может участвовать. Он не друг Путина, он немецкий государственный деятель, причем один из лучших, на мой взгляд, потому что у него есть собственная позиция. Немного сейчас в Европе политиков с такими качествами», — заявил российский лидер.

Он напомнил о важной роли экс-канцлера ФРГ в попытках предотвратить проблемы с поставками энергоносителей, от которых сейчас страдает ЕС, и обеспечить экономику Германии надежным каналом поступления дешевых нефти и газа. По его словам, для переговорщика важны не хорошие отношения с главой государства, а личные качества человека и политика.

«Важно то, что он человек, который преследует национальные цели своей страны, — но все-таки человек, которому можно доверять. В этом же суть проблемы: люди, которые хотели бы выступать в качестве посредников — это должны быть люди, которым могут доверять обе договаривающиеся стороны. Я не понимаю, как Россия может доверять людям, которые уже не один год твердят о необходимости нанесения ей стратегического поражения. В этом же проблема», — подчеркнул Путин.

Обращаясь к задавшему этот вопрос журналисту из Германии, президент РФ назвал его по имени и повторил свою фразу — «Это и есть проблема» — на немецком языке.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к визиту Шредера в Россию.