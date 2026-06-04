Премьер Грузии поддержал слова Рубио о необходимости диалога с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о важности диалога с Россией. По мнению главы кабмина, которое приводит газета «Взгляд», данное заявление руководителя американского дипведомства «соответствует национальным интересам».

«Все страны исходят из соответствия собственным национальным интересам, поэтому абсолютно логично, что нынешняя администрация США начинает говорить о пересмотре отношений, в том числе с Россией», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что «сегодняшние процессы показывают, что нет альтернативы прагматическим подходам».

Как заявил накануне Рубио, США должны продолжать поддерживать дипломатические отношения и двусторонний диалог с Россией.

Он пояснил, что необходимо продолжать две вещи — пытаться завершить конфликт на Украине путем переговоров с Москвой, а также наладить отношения с Россией «страной, обладающей если не самым большим, то вторым по величине ядерным арсеналом в мире».

Ранее Рубио заявил о работе над новыми санкциями против России.