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Политика

Германия впервые не смогла попасть в Совбез ООН и нашла виновного

Глава МИД ФРГ обвинил Россию в том, что Германия не получила место в Совбезе ООН
Michael Sohn/AP

Глава министерства иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль обвинил Россию в том, что Германию впервые не избрали непостоянным членом Совета безопасности ООН. Его слова приводит агентство Reuters.

«Мы поддерживаем Украину. РФ не хочет видеть подобный голос в Совете Безопасности», — сказал он.

Вадефуль обвинил Москву в том, что она якобы разжигала негативные настроения против Германии, однако он не привел никаких доказательств. Кроме того, среди других причин неудачи глава немецкого МИД упомянул «особую ответственность Берлина за Израиль» в контексте конфликта на Ближнем Востоке.

Согласно объявленным результатам голосования в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), для получения места в Совете безопасности ФРГ требовалось получить большинство в две трети голосов (127), но Германия смогла набрать только 104 голоса.

3 июня Генассамблея ООН выбирала пять новых непостоянных членов Совбеза на 2027-2028 годы. Мандаты должны были получить две западноевропейские страны, по одному — государства из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. В новый состав совета вошли Зимбабве, Тринидад и Тобаго, Австрия, Португалия и Киргизия.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций состоит из 15 членов: пяти постоянных (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) с правом вето и десяти непостоянных, которые избираются по региональному принципу.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о готовности поддержать кандидатуру Гросси на пост генсека ООН.

 
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