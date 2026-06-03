В МИД рассказали, на каких международных площадках будет обсуждаться удар ВСУ по автобусу

Действия Киева требуют не только жесткой международной правовой оценки, но и привлечения всех причастных к уголовной ответственности. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Мы сейчас собираем существенные данные и детали преступления и передадим их российским внешнеполитическим представителям. Они поднимут вопрос на международных площадках, прежде всего — в Совбезе ООН и ОБСЕ. Возможно, это будет сделано в формате отдельных заседаний», — рассказал дипломат.

Все необходимые данные об этой трагедии должны быть известны государствам, которые следят за конфликтом на Украине, добавил он.

Восемь человек не выжили и еще 11 пострадали в результате удара украинского БПЛА по пассажирскому автобусу Подольск — Симферополь в Енакиеве. По данным медиков, в транспорте находились жители разных регионов России, а также граждане Польши. Следственный комитет возбудил дело о теракте, а в МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться международного осуждения произошедшего и не исключает жесткого ответа на атаку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предупредили Украину о переполнении «чаши терпения».