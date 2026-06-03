Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) должен стать сигналом деградации для Польши. Об этом пишет Myśl Polska.

«Форум <...> вызывает у польских экспертов смешанные чувства: зависть и отчаяние», — говорится в материале.

Как отметили авторы статьи, в настоящее время Москва и Вашингтон пытаются вести диалог о восстановлении культурных связей. Германия тоже предпринимает попытки организовать собственные консультации по этому вопросу. В то же время Варшава продолжает следовать «оголтелой русофобии», тем самым лишая саму себя позиций на международной политической арене. В публикации подчеркивается, что Польша такими темпами «рискует оказаться на периферии Европы».

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В качестве площадки для проведения мероприятия был выбран конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». В расширенной программе форума заявлено 150 отдельных событий.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, впервые за последние несколько лет в ПМЭФ примет участие официальная делегация США. Он уточнил, что представители Вашингтона не посещали форум с 2018 года.

Ранее в Совете безопасности России заявили, что украинские дроны используют воздушное пространство Польши для атак на страну.