В МИД РФ спрогнозировали реакцию Запада на удар ВСУ по автобусу в ДНР

Захарова: Запад будет замалчивать факт атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР

Коллективный Запад будет замалчивать факт атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на гражданский рейсовый автобус в Донецкой народной республике (ДНР), уверена официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

«Они (западные страны. — «Газета.Ru») будут замалчивать. Они не будут об этом говорить. Они не будут делать ничего, что бы подчеркивало абсолютную ненормальность, аномальность, преступность и аморальность действий киевского режима», — отметила дипломат.

Украинский дрон утром 3 июня атаковал рейсовый автобус в селе Енакиево в ДНР. В тот момент транспортное средство следовало по маршруту Москва — Симферополь. По предварительной информации, пострадали 11 человек. Еще семь человек спасти не удалось. Как рассказали в министерстве здравоохранения РФ, 10-ти раненым потребовалась госпитализация. В больницы доставили одного ребенка и девять взрослых, состояние которых оценивается как средней степени тяжести.

Комментируя произошедшее, омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила о намерении направить письма и материалы об атаке в Управление верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста. Она подчеркнула, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) своими действиями нарушили все нормы гуманитарного права.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту атаки БПЛА на автобус в Енакиево.