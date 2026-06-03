Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД РФ спрогнозировали реакцию Запада на удар ВСУ по автобусу в ДНР

Захарова: Запад будет замалчивать факт атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР
Евгений Биятов/РИА Новости

Коллективный Запад будет замалчивать факт атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на гражданский рейсовый автобус в Донецкой народной республике (ДНР), уверена официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

«Они (западные страны. — «Газета.Ru») будут замалчивать. Они не будут об этом говорить. Они не будут делать ничего, что бы подчеркивало абсолютную ненормальность, аномальность, преступность и аморальность действий киевского режима», — отметила дипломат.

Украинский дрон утром 3 июня атаковал рейсовый автобус в селе Енакиево в ДНР. В тот момент транспортное средство следовало по маршруту Москва — Симферополь. По предварительной информации, пострадали 11 человек. Еще семь человек спасти не удалось. Как рассказали в министерстве здравоохранения РФ, 10-ти раненым потребовалась госпитализация. В больницы доставили одного ребенка и девять взрослых, состояние которых оценивается как средней степени тяжести.

Комментируя произошедшее, омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила о намерении направить письма и материалы об атаке в Управление верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста. Она подчеркнула, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) своими действиями нарушили все нормы гуманитарного права.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту атаки БПЛА на автобус в Енакиево.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!