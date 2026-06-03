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Политика

В МИД РФ высмеяли заявления Макрона

Захарова увидела дихотомию в заявлениях Макрона
Сергей Гунеев/РИА Новости

Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона взаимоисключают друг друга, в них проглядывается дихотомия. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, кто-то услышит в словах французского лидера призыв к России через Белоруссию о сотрудничестве, кто-то — о «нормальности» захвата законно проплывающих в мировом океане танкеров.

Захарова отметила, что для кого-то Макрон, делающий подобные заявления, станет «воплощением адекватности, а для кого-то неадекватности».

1 июня Макрон сообщил, что Военно-морские силы Франции утром 31 мая задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, который следовал с грузом из российского порта Мурманск в Камерун. В Кремле заявили, что действия Военно-морских сил Франции граничат с пиратством.

Захарова заявила, что Россия предпринимает меры для защиты россиян, которые являются членами экипажа задержанного Францией судна Tagor.

Ранее в Норвегии осудили задержание Францией российского танкера.

 
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