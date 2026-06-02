Главой внешней разведки Израиля «Моссад» стал уроженец Белоруссии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил на своей странице в соцсети X, что военный секретарь премьер-министра Израиля генерал-майор Роман Гофман официально вступил в должность главы службы внешней разведки «Моссад».

«Я с гордостью назначаю Романа Гофмана следующим директором Моссада», — написал премьер.

Известно, что Гофман родился в Белоруссии, а в Израиль переехал вместе с семьей в 1990 году в возрасте 14 лет. Он служил в бронетанковых войсках Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в том числе командовал дивизией. Впоследствии Гофман ушел из боевых подразделений.

В штаб-квартире ведомства прошла торжественная церемония, на которой присутствовали Нетаньяху, спикер парламента, члены правительства, начальник генерального штаба ЦАХАЛ, руководство оборонного сектора и уходящий в отставку бывший директор разведки Давид Барнеа, который руководил службой внешней разведки с мая 2021 года. В декабре прошлого года Нетаньяху поблагодарил его за преданную службу. Тогда же премьер Израиля рассказал, что Гофман сопровождал его в самый трудный период для страны, проявляя мужество, ответственность и редкие профессиональные способности.

