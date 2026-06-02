Глава МИД Японии заявил об открытости к диалогу с Россией

Мотэги: Япония открыта к диалогу с Россией, несмотря на непростые отношения
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Японии Тосимицу Мотэги заявил, что страна сохраняет открытость к диалогу с Россией, в том числе по линии дипломатических ведомств. Трансляция с его заявлением опубликована на портале ведомства.

«Двусторонние отношения действительно находятся в сложной ситуации, но именно в такие трудные времена диалог между Японией и Россией важен», — сказал глава японского МИД.

Он подчеркнул, что позиция Токио об открытости к контактам с Россией не изменилась. При этом конкретных планов по политическим контактам между двумя странами в настоящее время нет, добавил министр.

До этого Мотэги заявлял, что Токио важно продолжить диалог с Москвой по территориальному вопросу и связанным с ним проектам, но после начала конфликта на Украине отношения оказались в крайне сложном состоянии, а реализация проектов фактически остановилась.

