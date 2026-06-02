В Минприроды оценили запасы подземных вод в России

Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Жители России в целом обеспечены запасами подземных вод, однако их распределение по регионам неравномерно. Об этом в ходе интервью для ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Чиновник пообщался с журналистами в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

«Население страны в целом обеспечено запасами подземных вод. Но вот распределение питьевых подземных вод неравномерно», — сказал Козлов.

Он уточнил, что дефицит наблюдается в 10 регионах. Среди них — Карелия, Дагестан, Чувашия, Калмыкия, а также Ленинградская, Омская, Вологодская, Астраханская, Курганская и Челябинская области.

По словам министра, дефицит питьевых подземных вод в том или ином российском субъекте обусловлен разными причинами. В некоторых регионах присутствует многолетняя мерзлота, в других — естественное повышение минерализации воды и низкая водообильность водоносных горизонтов.

Козлов добавил, что обеспечение водоснабжением крупных городов осуществляется за счет рек и водохранилищ. Другими словами, используются поверхностные воды.

Ранее в России призвали систематизировать управление водными ресурсами.

 
