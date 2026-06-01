В России высказались о призыве Зеленского о помощи, адресованном США

Журналист Чертинов: Украина не может вести боевые действия без США
Журналист Владлен Чертинов в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал обращение украинского лидера Владимира Зеленского к США с просьбой поставить средства противовоздушной обороны (ПВО). По мнению обозревателя, Киев не в состоянии вести боевые действия с Европой, но без Штатов.

«Зеленский почти умоляет Штаты «оставаться вовлеченными, продолжать поддерживать Украину и всех тех, кто защищает жизнь». Эта просьба «защищать жизнь» выглядит особенно контрастно на фоне убийств русских детей в Старобельске 22 мая, атак на школу в Михайловке Херсонской области 21 мая и гимназию в Сватово 27 мая», — отметил Чертинов.

Стоило России начать наносить удары по Киеву, как Зеленский резко изменил тон, обратил внимание аналитик.

На прошлой неделе Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой поставить больше средств ПВО Киеву. Комментируя это обращение, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в Вашингтоне хотят, чтобы Украина могла обороняться. Также он предложил Европе более активно помогать украинской стороне. В России назвали письмо Зеленского «жестом отчаяния». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили, что Зеленский написал письмо Трампу из-за страха.

 
