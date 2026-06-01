Одна из стран Европы задумалась о пересмотре отношения к членству в ЕС

Норвегия может пересмотреть свое отношение к вопросу вступления в Евросоюз. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Эспен Барт Эйде в интервью изданию Financial Times (FT).

От евроинтеграции Норвегия отказывалась дважды — в ходе референдумов в 1972 и 1994 году. В FT напомнили, что против этого голосовали сами норвежцы, опасаясь, что их рыбная промышленность окажется в невыгодном положении под управлением Брюсселя. При этом страна входит в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ) и Шенгенскую зону, но лишена права голоса.

«Прошло 30 лет (с момента вступления в ЕЭЗ. — «Газета.Ru»), этот благоприятный мир исчез, и нам нужно честно признать, что мы находимся в более сложной ситуации», — сказал Эйде.

По его словам, те части ЕС, к которым Норвегия решила не присоединяться, «становятся все более важными». В связи с чем норвежские власти стали задумываться о членстве в Евросоюзе. На пересмотр решения в том числе влияют новые вызовы в сфере торговли, безопасности и обороны, а также политика США и растущая роль Китая. Однако вопрос о проведении нового референдума в стране пока не рассматривается, добавил министр.

До этого президент Украины Владимир Зеленский посоветовал принять в состав ЕС еще четыре страны. По его мнению, союз усилят Норвегия, Украина, Великобритания и Турция.

Ранее во Франции прошла акция за выход страны из ЕС.