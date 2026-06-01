Франция не сообщила России о планах задержать танкер в Атлантике

Посольство РФ: Франция не уведомляла о действиях в отношении танкера Tagor

Париж не уведомлял Москву о действиях французских военных в отношении задержанного в Атлантическом океане танкера Tagor, якобы следовавшего из России. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.

В дипмиссии отметили, что в целом никаких сообщений от Франции о действиях в отношении этого судна не поступало.

1 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военно-морские силы Франции утром 31 мая задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, следовавший из России.

По данным российского посольства, капитан судна — гражданин РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия ВМС Франции по захвату танкера граничат с пиратством. Он подчеркнул, что Россия предпринимает ряд мер для обеспечения сохранности своих грузов.

