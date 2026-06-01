Украина и Польша серьезно поссорились из-за одного указа Зеленского

Решение украинского лидера Владимира Зеленского переименовать одно из подразделений армии страны спровоцировало серьезную ссору между Киевом и Варшавой. Об этом пишет The Telegraph.

Речь идет об указе, согласно которому одно из соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет названо в честь Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России).

«Указ <...> Зеленского о переименовании украинского подразделения в честь армии националистов времен Второй мировой войны привел к серьезному скандалу между Киевом и Варшавой», — отмечается в материале.

По информации журналистов, сразу несколько видных государственных деятелей в Польше жестко раскритиковали действия Зеленского. Среди них — президент и премьер-министр республики Кароль Навроцкий и Дональд Туск, а также бывший польский лидер Лех Валенса.

В конце мая Валенса в своих социальных сетях сообщил, что решил отказаться от дальнейшей поддержки Зеленского и «снять украинский флаг с груди». Как отметил экс-президент Польши, украинский лидер своим решением оскорбил его самого и его соотечественников.

