Пашинян рассказал, до каких пор Армения будет работать в ЕАЭС

Армения продолжит участвовать в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до тех пор, пока от республики не потребуется конкретное решение о членстве в данной организации или Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает «Арменпресс».

«Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС не станет неизбежным», — сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что возможное изменение интеграционного курса Армении должно быть вынесено на референдум. Но пока рано проводить голосование, считает Пашинян. Премьер-министр пояснил, что Ереван еще не подавал официальную заявку на вступление в ЕС и не имеет статуса страны — кандидата.

Также глава правительства высказался об отношениях между Арменией и Россией. Как он отметил, власти республики придают большое значение связям с Москвой. Сейчас эти связи находятся на этапе трансформации, при этом Пашинян оценивает их в положительном ключе. Премьер-министр выразил уверенность, что два государства продолжат развивать сотрудничество.

29 мая пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление президентов РФ, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. В нем говорилось, что лидеры стран — членов ЕАЭС разделяют позицию о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС или продолжении работы в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее Путин предупредил об экономических последствиях выхода Армении из ЕАЭС.