Сенатор объяснил нежелание посольств стран ЕС эвакуироваться из Киева

Джабаров: отказ посольств ЕС покидать Киев связан со страхом краха пропаганды
Нина Зотина/РИА Новости

Посольства стран — членов Европейского союза (ЕС) отказались эвакуироваться из столицы Украины, несмотря на предупреждение РФ об ударах по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и центрам принятия решений, так как боятся краха своей пропаганды. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации России Владимир Джабаров.

Он выразил уверенность, что это единственная причина, по которой европейские дипломаты не желают покидать Киев.

«Но в случае эскалации их (стран ЕС. — «Газета.Ru») дипломаты, конечно, побегут так, что только пятки засверкают», — отметил сенатор.

Также парламентарий допустил, что США могут попробовать тайно вывезти часть сотрудников посольства с Украины. По словам Джабарова, власти в Киеве используют иностранных дипломатов в качестве «живого щита», но с Вашингтоном данная тактика не сработает. Американское руководство просто не готово рисковать своими дипломатами ради Украины, пояснил законодатель.

В конце он добавил, что Москва предупредила всех о своих планах. Теперь каждый должен сам решить, следовать рекомендациям России или нет.

В мае министерство иностранных дел РФ предупредило, что военнослужащие страны начнут систематически бить по объектам ВПК и центрам принятия решений в украинской столице. Это станет ответом на удар Киева по колледжу в Старобельске. Как заявили в ведомстве, та атака «переполнила чашу терпения» Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа главная цель ударов России по центрам принятия решений на Украине.

 
