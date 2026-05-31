В РФ оценили перспективы разбирательства с Прибалтикой по правам русскоязычных

Захарова: процесс по жалобе РФ против стран Балтии может занять несколько лет

Судебный процесс по жалобе России, касающейся ущемления прав русскоязычных жителей стран Балтии, может растянуться на несколько лет. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости предупредила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«С учетом практики Международного суда ООН процесс может занять несколько лет», — сказала она.

25 мая в МИД России заявили, что власти намерены обратиться в Международный суд ООН в связи с тем, что страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — отказываются прекратить ущемление прав русскоязычного населения. Как рассказали в ведомстве, Москва неоднократно пыталась урегулировать разногласия посредством переговоров, однако это не дало результатов. Также в министерстве обратили внимание, что правительства прибалтийских государств в рамках борьбы с «российской пропагандой» нарушают международные договоры, включая Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Спустя несколько дней Захарова сообщила об отказе стран Балтии от переговоров по жалобе РФ в Международный суд ООН. Дипломат подчеркнула, что эти республики демонстрируют неконструктивную реакцию на справедливые претензии Москвы и отказываются от диалога.

Ранее в России обвинили ООН в потворстве репрессивным режимам в странах Балтии.