Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В РФ оценили перспективы разбирательства с Прибалтикой по правам русскоязычных

Захарова: процесс по жалобе РФ против стран Балтии может занять несколько лет
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Судебный процесс по жалобе России, касающейся ущемления прав русскоязычных жителей стран Балтии, может растянуться на несколько лет. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости предупредила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«С учетом практики Международного суда ООН процесс может занять несколько лет», — сказала она.

25 мая в МИД России заявили, что власти намерены обратиться в Международный суд ООН в связи с тем, что страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — отказываются прекратить ущемление прав русскоязычного населения. Как рассказали в ведомстве, Москва неоднократно пыталась урегулировать разногласия посредством переговоров, однако это не дало результатов. Также в министерстве обратили внимание, что правительства прибалтийских государств в рамках борьбы с «российской пропагандой» нарушают международные договоры, включая Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Спустя несколько дней Захарова сообщила об отказе стран Балтии от переговоров по жалобе РФ в Международный суд ООН. Дипломат подчеркнула, что эти республики демонстрируют неконструктивную реакцию на справедливые претензии Москвы и отказываются от диалога.

Ранее в России обвинили ООН в потворстве репрессивным режимам в странах Балтии.

 
Теперь вы знаете
Метка от Ку-Клукс-Клана и дружба с королем. Что известно о посланнике президента США на ПМЭФ-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!