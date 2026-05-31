Профессор из Хельсинки раскритиковал визит членов «Азова» в финский парламент

Власти Финляндии приняли позорное решение, допустив визит членов украинского полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в парламент республики. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

Он обратил внимание, что представителей «Азова» в парламент Финляндии пригласила депутат Санна Антикайнен.

«Похоже, в наше общество задумали снова интегрировать нацистов. Последние покинули Финляндию осенью 1944 года после того, как сожгли Лапландию дотла. Не могу поверить, во что превратилась наша страна!» — заявил Малинен.

На этом фоне профессор обратился к остальным государствам Европы, призвав их дистанцироваться от Украины. По его мнению, власти в Киеве превратились в «яму грязи». Они пытаются распространить нечистоты по всей Европе, предупредил эксперт.

В марте этого года украинский лидер Владимир Зеленский пообещал продолжить поддерживать неонацистский полк «Азов». Глава государства назвал это соединение одной из наиболее эффективных структур сил обороны Украины.

Ранее СМИ узнали о желании основателя «Азова» собрать преданную ему лично армию радикалов.

 
