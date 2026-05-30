Стало известно, когда в Турции могут объявить досрочные выборы президента

Правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) допускает возможность проведения досрочных парламентских и президентских выборов в ноябре, пишет местное издание Cumhuriyet со ссылкой на партийные источники.

По их словам, руководство ПСР разрабатывает стратегию по восстановлению доверия материально уязвимой части электората (пенсионеров и малоимущих), чей уровень жизни в последнее время заметно снизился. В рамках этой кампании планируется принятие масштабного пакета мер социальной поддержки. В частности, представители правящей силы намерены в октябре повысить минимальный размер пенсий в стране до 36 тысяч лир (55 746 рублей). Параллельно с этим для населения вводятся новые субсидии на оплату ЖКХ и аренду жилья, а также ряд других социальных льгот.

Источники Cumhuriyet заявили, что после реализации этих мер в ноябре может быть объявлено о проведении досрочных выборов, поскольку отклик электората надо использовать максимально быстро. Однако, по их словам, решение пока не принято: некоторые члены партии считают рискованным проводить голосование в спешке, без тщательного анализа общественного мнения.

Досрочные выборы остаются одним из двух путей для действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сохранить пост главы государства. Очередные выборы должны состояться в 2028 году, и по закону он уже не вправе идти на новый срок. Вторым вариантом является внесение поправок в конституцию, чтобы отменить это ограничение.

Ранее в Турции президенту посвятили песню «Слава богу, что ты есть, Эрдоган».