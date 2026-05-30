США конфисковали иранскую криптовалюту примерно на $1 млрд

Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что американские власти заблокировали иранскую криптовалюту примерно на $1 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, я полагаю, конфисковали около миллиарда долларов их (иранцев. — прим. ред.) криптовалюты», — отметил американский министр в ходе Экономического форума имени Рейгана.

В апреле Бессент подтверждал, что была заблокирована криптовалюта на сумму $344 млн на кошельках, которые, как утверждается, связаны с Ираном.

28 мая Иран и США обменялись ударами: американская армия атаковала портовый город Бендер-Аббас, уничтожив пусковую установку БПЛА, а Корпус стражей исламской революции в ответ нанес удар по авиабазе США и заявил, что будет действовать более решительно, если атаки продолжатся. Что стало причиной — в материале «Газеты.Ru».

До этого американские и иранские переговорщики согласовали меморандум о 60-дневном перемирии и начале диалога о ядерной программе.

Ранее Трамп рассказал, какие вопросы с Ираном остались открытыми.

 
