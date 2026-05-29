В России считают, что призыв ЕАЭС к референдуму отрезвит Пашиняна

Политик Климов: заявление ЕАЭС о референдуме в Армении отрезвит Пашиняна
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Совместное заявление лидеров стран ЕАЭС, в котором говорится о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС — это вполне ожидаемый итог всей политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который может отрезвить его. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

«Все страны, которые приняли это решение, играют за одну команду, и они это понимают. Они понимают, что за две команды сразу играть не получится, а ровно это Пашинян и его группировка пытались делать сегодня. То есть они хотят и здесь пользоваться возможностями и туда каким-то образом вступать. Но так это не работает», — подчеркнул политик.

Он считает, что подобное заявление, которое было сделано не одним лидером, а сразу группой лидеров, может «отрезвить» премьер-министра Пашиняна.

«Пашинян думал, что ему удастся всех провести, но все не так просто в этом мире. Возможно, это совместное заявление его отрезвит, или даже отрезвит всех граждан Армении перед выборами в парламент», — заключил Климов.

На сайте Кремля было опубликовано совместное заявление лидеров стран ЕАЭС, в котором говорится, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС. Документ приняли президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры объединения также подчеркнули, что существуют риски для экономической безопасности стран ЕАЭС в связи с подготовкой Армении к вступлению в ЕС.

Ранее в Кремле призвали Армению двигаться в ЕС «не за счет финансов ЕАЭС».

 
