СМИ: в Лондоне обсуждают, что «пора договариваться с Россией»

Европейские страны на неформальных консультациях в Лондоне обсуждают, что «пора договариваться» с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Сегодня в Лондоне проходят неофициальные переговоры представителей стран Европы по Украине. Обсуждают, что пора договариваться с Россией, санкционный режим и прочие вопросы», — сказал источник агентства.

На этой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против участия Евросоюза в качестве посредника на возможных переговорах России и Украины. По ее словам, Европа никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте, так как находится на стороне Украины и защищает свои интересы. Российский МИД раскритиковал заявления Каллас. Несмотря на это, в Брюсселе продолжают обсуждать формат будущих контактов с Москвой.

Что в Европе говорят о переговорах с Россией и как на это реагирует Москва — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Украины назвал «неприемлемым» требование России по Донбассу.