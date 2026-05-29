Стало известно, что Евросоюз планирует вмешаться в поставки чипов из Китая

FT: Евросоюз создает механизм экстренного контроля цепочек поставок микрочипов
Европейский союз готовит законопроект, который даст ему чрезвычайные полномочия вмешиваться в цепочки поставок полупроводников странами сообщества. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Согласно проекту документа, Брюссель предусматривает возможность совместных закупок микрочипов, что может усилить его переговорную позицию и позволит «избежать соперничества между странами Европейского союза в условиях ограниченного предложения». В статье указывается, что такая работа ведется на фоне напряженности между Соединенными Штатами и Китаем и растущей обеспокоенности, что полупроводники окажутся рычагом экономического принуждения, учитывая зависимость европейских стран от микрочипов из Тайваня.

Законопроект, как указывает Financial Times, предоставит Еврокомиссии широкие полномочия при дефиците полупроводников, который угрожает поставкам оружия, цифровой инфраструктуры, медицинского оборудования и других ключевых категорий товаров. Компании, не раскрывающие данные о своих производственных мощностях и поставщиках, рискуют быть оштрафованными на €300 тыс.

Так называемый «Закон о чипах» — часть стратегии Евросоюза по снижению зависимости от технологий США через поддержку европейских альтернатив в таких секторах, как полупроводники, искусственный интеллект (ИИ) и облачные вычисления.

Ранее сообщалось, что дефицит полупроводников вынуждает Apple диверсифицировать поставщиков.

 
