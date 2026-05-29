Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Япония направит военных в штаб НАТО

Минобороны Японии отправит четверых военных в штаб НАТО по обучению Украины
Reuters

Министерство обороны Японии направит четырех служащих сил самообороны в штаб структуры Североатлантического альянса (НАТО) по содействию безопасности и обучению Украины (NSATU), который находится в Германии. Об этом сообщило японское оборонное ведомство.

Идея направить японских военных в эту структуру появилась еще в апреле прошлого года, когда бывший министр обороны Гэн Накатани передал соответствующее предложение генсеку НАТО Марку Рютте. После этого Токио провел все необходимые консультации с альянсом. В минобороны Японии заявили, что согласование завершено, поэтому отправка военнослужащих стала возможной.

В ведомстве пояснили, что участие японских военных в работе структуры НАТО поможет Токио укрепить собственную оборонную систему за счет изучения опыта боевых действий на Украине, включая новые способы ведения войны. Кроме того, в минобороны отметили, что безопасность Евро-Атлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неразрывно связана, поэтому отправка военнослужащих будет способствовать углублению сотрудничества между Японией и НАТО.

До этого секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Япония заигрывает как с НАТО, так и с неонацистами на Украине и сепаратистами на Тайване. Он отметил, что Токио взял курс на отход от послевоенных пацифистских принципов, и этот процесс сопряжен с определенными рисками.

Ранее в Японии поделились планами на отношения с Россией.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!