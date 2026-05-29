Министерство обороны Японии направит четырех служащих сил самообороны в штаб структуры Североатлантического альянса (НАТО) по содействию безопасности и обучению Украины (NSATU), который находится в Германии. Об этом сообщило японское оборонное ведомство.

Идея направить японских военных в эту структуру появилась еще в апреле прошлого года, когда бывший министр обороны Гэн Накатани передал соответствующее предложение генсеку НАТО Марку Рютте. После этого Токио провел все необходимые консультации с альянсом. В минобороны Японии заявили, что согласование завершено, поэтому отправка военнослужащих стала возможной.

В ведомстве пояснили, что участие японских военных в работе структуры НАТО поможет Токио укрепить собственную оборонную систему за счет изучения опыта боевых действий на Украине, включая новые способы ведения войны. Кроме того, в минобороны отметили, что безопасность Евро-Атлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неразрывно связана, поэтому отправка военнослужащих будет способствовать углублению сотрудничества между Японией и НАТО.

До этого секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Япония заигрывает как с НАТО, так и с неонацистами на Украине и сепаратистами на Тайване. Он отметил, что Токио взял курс на отход от послевоенных пацифистских принципов, и этот процесс сопряжен с определенными рисками.

