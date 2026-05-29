В России объяснили, почему инцидент с БПЛА в Румынии выгоден Евросоюзу

Военный эксперт Леонков: инцидент с БПЛА позволит Румынии получить финансирование
Инцидент с беспилотником, который попал в жилой дом в Румынии, является выгодной для Евросоюза и самой Румынии провокацией. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Напоминаю, что по всей Европе сейчас идет программа милитаризации, но не все страны единогласно поддерживают ее. Кто-то, опираясь на общественное мнение, отказывается участвовать в гонке вооружений. А чтобы общественное мнение изменить как нельзя лучше подходят подобные инциденты с БПЛА, которые врезаются в жилые дома», — сказал эксперт.

Он отметил, что подобные инциденты очень хорошо вписываются в придуманную историю о том, что Россия собирается в скором времени напасть на Европу.

«Милитаризация стоит больших денег, но не все же готовы много платить. А после подобных инцидентов можно и гражданское население припугнуть и аргументировать необходимость милитаризации, и денег из фондов Евросоюза выпросить на дополнительную организацию систем ПВО», — заключил Леонков.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотникврезался в жилой дом. По предварительным данным, пострадали два человека. Согласно официальному заявлению, беспилотник упал на жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже.

Позже президент Румынии Никушор Дан после падения беспилотника на жилой дом сообщил, что попросил министерство иностранных дел незамедлительно представить ряд мер, касающихся отношений страны с Россией, «соразмерных этой очень серьезной ситуации».

Ранее в Госдуме назвали инцидент с БПЛА в Румынии провокацией.

 
