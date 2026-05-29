Еврокомиссия попросила исключить Украину из перечня безопасных государств

Европейская комиссия обратилась к странам Европейского союза (ЕС) с просьбой активировать исключение Украины из списка стран со статусом «безопасного» государства, позволяющим ЕС быстрее выдворять просителей убежища на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Euractiv.

По данным издания, обращение появилось на фоне дискуссий правительств Евросоюза о дальнейшей судьбе временной защиты для миллионов украинцев, уже живущих в Европе.

В феврале этого года Европейский парламент внес поправки в регламент ЕС о процедуре предоставления убежища, которые касаются «безопасных третьих стран» и «безопасных стран происхождения». Безопасными для своих граждан были признаны Бангладеш, Колумбия, Египет, Косово, Индия, Марокко, Тунис, а также все страны-кандидаты в ЕС, включая Грузию, Турцию и Сербию. Однако статус может быть пересмотрен, если на территории страны происходит военный конфликт, если доля положительных решений о выдаче убежища гражданам этой страны превышает 20% или если в отношении нее введены санкции из-за нарушений прав человека.

Ранее в Европе объяснили снижение поддержки украинских беженцев экономическим кризисом.