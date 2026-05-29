В Госдуме назвали провокацией инцидент с БПЛА в Румынии

Депутат Соболев: инцидент с БПЛА в Румынии — провокация со стороны ЕС
Инцидент с падением беспилотника на жилой дом в Румынии — это хорошо спланированная провокация против России со стороны Евросоюза. Об этом «Газете.Ru» заявил генерал-лейтенант, член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Мы уже неоднократно видели, как страны Евросоюза используют тему с беспилотниками для провокаций против России. Я уверен, что история, которая произошла в Румынии, точно такая же провокация», — сказал депутат.

Он отметил, что со стороны Румынии пока не было предъявлено никаких доказательств того, что этот беспилотник был российским.

«Я не уверен, что это вообще был российский беспилотник. Пусть сначала предъявят доказательства, а потом уже обвиняют», — отметил Соболев.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. По предварительным данным, пострадали два человека. Согласно официальному заявлению, беспилотник упал на жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже.

Позже президент Румынии Никушор Дан после падения беспилотника на жилой дом сообщил, что попросил министерство иностранных дел незамедлительно предпринять ряд мер, касающихся отношений страны с Россией, «соразмерных этой очень серьезной ситуации».

Ранее Румыния захотела воспользоваться статьей НАТО после попадания БПЛА.

 
