Песков раскрыл, была ли реакция Армении за запрет поставлять овощи в Россию

Реакции Армении на решение России ограничить ввоз томатов и других овощей пока не поступало. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Нет, не приходило», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

С 30 мая Россельхознадзор ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении. Речь идет в частности о запрете на поставки томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Ведомство объяснило это решение многочисленными нарушениями и угрозой фитосанитарной безопасности России.

Кроме того, с 22 мая под временный запрет попал ввоз цветов из Армении. В Россельхознадзоре объяснили, что решение было принято в связи с обнаружением зараженных цветов — их качество не соответствовало заявленным стандартам. Ожидается, что мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств.

