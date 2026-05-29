В МИД Франции захотели видеть посла РФ из-за попадания дрона в дом в Румынии

Барро: МИД Франции вызвал посла РФ после инцидента с беспилотником в Румынии
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что вызвал посла РФ в республике в связи с попаданием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой дом в Румынии. Об этом пишет Reuters.

По словам чиновника, он считает этот дрон «российским».

ЧП в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью Украины, произошло в ночь с 28 на 29 мая. Беспилотник врезался в жилой дом, в результате чего на 10-м этаже начался пожар. Два человека получили травмы.

На фоне случившегося генеральный секретарь НАТО Марк Рютте связался с властями Румынии. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что РФ якобы «перешла черту». При этом официальных данных о том, что попавший в дом БПЛА был российским, не поступало.

Комментируя ситуацию, президент Румынии Никушор Дан объявил о намерении республики пересмотреть отношения с Россией. Глава государства подчеркнул, что Бухарест не смирится с тем, что российско-украинский конфликт затронул граждан страны. Как он сказал, румынское министерство иностранных дел должно незамедлительно представить ряд мер, касающихся отношений с Москвой и «соразмерных этой очень серьезной ситуации».

Ранее в Румынии захотели применить статью Устава НАТО из-за инцидента с беспилотником.

 
