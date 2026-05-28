Умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Юрий Назаров

Умер глава делегации СССР на переговорах с США по ядерным вооружениям Назаркин
Чрезвычайный и полномочный посол в отставке, который возглавлял советскую делегацию на переговорах с Соединенными Штатами по ядерным вооружениям умер 24 мая 2026 года. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 24 мая 2026 года на 95-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Юрий Константинович Назаркин (1932-2026)», — сказано в сообщении дипведомства.

В министерстве отметили, что Назаркин был одним из ведущих отечественных экспертов в области разоружения. Он обладал феноменальной памятью и глубоким пониманием темы. На Смоленской площади напомнили его ключевые посты: с 1987 по 1989 год Назаркин был представителем СССР на Конференции по разоружению в Женеве, с 1989 по 1991 год — послом по особым поручениям и главой советской делегации на переговорах с США по ядерным и космическим вооружениям, а с 1992 по 1995 годы — заместителем секретаря Совета безопасности России.

Ранее умер бывший посол России в Эстонии Алексей Глухов.

 
