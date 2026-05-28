Шойгу допустил появления ядерного оружия в странах АТР

Шойгу о милитаризации в АТР: не исключено появление в регионе ядерного оружия

Россия не может исключать появления ядерного оружия, в том числе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с его милитаризацией. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

«Мы не можем исключать появления ядерного оружия в том числе и в этом регионе», — сказал он.

Шойгу также заявил, что Япония продолжает милитаризироваться. По его словам, речь идет о наличии у страны ракет средней и меньшей дальности. Такое развитие событий не может не волновать Россию, отметил он.

В конце прошлого года официальный представитель МИД Китая отмечал, что Пекин шокирован заявлениями высокопоставленного японского чиновника о ядерном оружии.

В конце октября премьер-министр Санаэ Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, уклончиво ответила на приверженность трем неядерным принципам политики Японии. Она заявила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.

