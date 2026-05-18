На Украине ожидают первый транш по кредиту ЕС в начале июня

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил журналистам на встрече G7 в Париже, что ожидает первую выплату по согласованному ранее кредиту от Евросоюза (ЕС) в размере €90 млрд в начале июня. Об этом сообщает Reuters.

«Мы завершаем работу над всеми необходимыми соглашениями. Вероятно, это произойдет в начале июня», — сказал он журналистам.

Он также добавил, что необходимо и дальше оказывать давление на Россию с помощью дополнительных санкций.

В апреле ЕС утвердил кредитный пакет на €90 млрд для Украины, рассчитанный на 2026–2027 годы. Ожидается, что €60 млрд потратят на закупку вооружений, а оставшиеся €30 млрд используют для финансирования бюджетных потребностей Киева. При этом страны — члены Европейского союза могут оказаться в ситуации, когда им самим придется обслуживать долг, поскольку Украина не в состоянии выполнять долговые обязательства.

