Мишустин раскрыл сумму, выделенную правительством на отдых детей Белгородской области

Российское правительство выделило более 1,2 млрд руб. на организацию летнего отдыха детей из приграничных регионов Белгородской области. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина. Его слова приводят «Известия».

«Мы сегодня рассмотрим вопрос о выделении, в частности, Белгородской области более 1,2 млрд руб., чтобы не менее 16,5 тыс. ребят, которые проживают в приграничных населенных пунктах, провели каникулы в других регионах нашей страны активно, интересно», — сказал он.

По словам Мишустина, распоряжение об этом уже подписано. Глава правительства поручил Минпросвещения довести деньги до региона, чтобы местные власти смогли вовремя забронировать билеты, путевки, а также оказать содействие школьникам на всем пути туда и обратно.

До этого в Минпросвещения РФ сочли идею о введении пятой четверти в российских школах нецелесообразной. В министерстве напомнили, что каникулы — это время для отдыха и оздоровления ребят.

Ранее в России предложили продлить учебный год для российских школьников на две недели.

 
