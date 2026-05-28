В России рассказали, как поддержка Трампа поможет Пашиняну

Nathan Howard/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Открытая поддержка американского президента Дональда Трампа не станет такой же фатальной для премьер-министра Армении Никола Пашиняна, какой она была для бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Поддержка Трампа для Пашиняна сыграет скорее в плюс, чем в минус, как это было во время выборов премьер-министра Венгрии. В истории с Будапештом все-таки важным фактором было противостояние Евросоюза с Соединенными Штатами. Поэтому там Орбану это скорее помешало, а Пашинян не повторит его участь. В Армении, напротив, поддерживают историю на сближение с США», — сказал политолог.

Поддержка со стороны Трампа для Пашиняна выглядит совершенно логичной, потому что он был апологетом всех начинаний американского лидера и поддержал его инициативу со сделкой с Азербайджаном, напомнил спикер.

«В Армении полностью блокируются российские ресурсы, продвигается курс на сближение с англосаксами, устраиваются показные саммиты с европейскими и американскими политиками. В связи с этим всем возникает, кстати, вопрос о вмешательстве в выборы. Москву же неоднократно обвиняли в попытке как-то повлиять на итоги голосования в Армении, но пока что в Ереване мы видим на постоянной основе только западных политиков», — заключил Ордуханян.

Президент США в своей сети Truth Social поддержал премьер-министра Армении на предстоящих парламентских выборах в стране. Он также отметил, что накануне госсекретарь США Марко Рубио посетил Армению, где предложил «несколько важных соглашений» для Вашингтона и Еревана.

«Никол получил полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на большую высоту, чем когда-либо прежде», — написал Трамп.

Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года.

Ранее Пашинян раскрыл стратегию решения проблем с Россией.

 
